Армянская часть миротворческих сил ОДКБ отправилась в Казахстан

Российские военно-транспортные самолеты осуществили отправку военнослужащих Вооруженных сил Армении из состава Коллективных миротворческих сил в Казахстан. Три Ил-76 ВКС РФ вылетели из аэропорта Звартноц.

Воздушная группировка Минобороны РФ из более 70 самолетов круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации от 6 января.

Основные задачи миротворцев - охрана важных объектов и оказание содействия силам правопорядка. От России в состав контингента вошли подразделения и воинские части ВДВ.