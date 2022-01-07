В Казахстане заявили, что силы ОДКБ не занимаются ликвидацией боевиков

Силы миротворческого контингента ОДКБ, введенные в Казахстан, не участвуют в боевых операциях и не выполняют задачи по ликвидации боевиков. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Даурен Абаев.

«Введен миротворческий контингент стран ОДКБ. Миссия является миротворческой. Солдаты ОДКБ не участвуют в боевых действиях, не занимаются ликвидацией боевиков», - сказал Абаев в эфире телеканала «Хабар 24».

По его словам, задача миротворческих сил - «прикрытие и охранные функции». Он отметил, что операция по зачистке Алма-Аты от боевиков проводится силами подразделений спецслужб страны и Минобороны.

Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года, на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки в республике.

Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, а также оказание содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле.