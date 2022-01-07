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В Алма-Аты продолжается зачистка от бандформирований

Алексей Курильченко
07:28 07.01.2022
Правоохранители также ведут охрану стратегических объектов.
В Алма-Аты продолжается зачистка от бандформирований
© Фото: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan
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Правоохранители Алма-Аты продолжают операцию по зачистке города от бандитов. Об этом сообщили в МВД Республики.

«В Алматы продолжается зачистка. Силами правоохранительных органов, вооружённых и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, зачистка улиц, охрана объектов стратегического значения», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль все здания мэрии - акиматы. При этом за все время протестов в Казахстане полиция ликвидировала 26 вооруженных преступников, еще 18 были ранены.

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