В Алма-Аты продолжается зачистка от бандформирований

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль все здания мэрии - акиматы. При этом за все время протестов в Казахстане полиция ликвидировала 26 вооруженных преступников , еще 18 были ранены.

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