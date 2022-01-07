В Алма-Аты продолжается зачистка от бандформирований
Правоохранители также ведут охрану стратегических объектов.
© Фото: Ministry of Internal Affairs of the Republic of Kazakhstan
Правоохранители Алма-Аты продолжают операцию по зачистке города от бандитов. Об этом сообщили в МВД Республики.
«В Алматы продолжается зачистка. Силами правоохранительных органов, вооружённых и приданных сил в Алматы осуществляется охрана общественного порядка, зачистка улиц, охрана объектов стратегического значения», - цитирует «Интерфакс» сообщение ведомства.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль все здания мэрии - акиматы. При этом за все время протестов в Казахстане полиция ликвидировала 26 вооруженных преступников, еще 18 были ранены.