В ОДКБ сообщили о вводе в Казахстан Коллективных миротворческих сил

Секретариат ОДКБ сообщил о вводе в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации Коллективных миротворческих сил на ограниченный временно срок. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.

Сообщается, что в составе миротворческих сил присутствуют подразделения Вооруженных Сил РФ и республик Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизии.

В частности, от РФ в состав Коллективных сил вошли подразделения и воинские части ВДВ. В настоящий момент самолеты ВТА ВКС России перебрасывают в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.

Цель ввода сил - охрана важных государственных и военных объектов Казахстана и оказание помощи местным правоохранителям в стабилизации обстановки.