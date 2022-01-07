Миротворческие силы ОДКБ взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Силы контингента миротворческих сил ОДКБ совместно с правоохранителями Казахстана взяли под контроль аэропорт города Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

«К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что силы миротворческого контингента обеспечивают безопасность расположенного в городе Генерального консульства Российской Федерации и других важных объектов. Миротворцы ОДКБ оказывают помощь правоохранительным органам Казахстана в поддержании законности и правопорядка.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный период направлены Коллективные миротворческие силы. Созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45 отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями миротворческих сил ОДКБ назначен командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков.