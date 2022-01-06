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Генсек ОДКБ заявил, что войска будут выведены из Казахстана после окончания операции

Елизавета Потейчук
21:42 06.01.2022
Сроки нахождения сил организации в стране будут зависеть от решения властей Казахстана, сообщил Станислав Зась.
Генсек ОДКБ заявил, что войска будут выведены из Казахстана после окончания операции
© Фото: Минобороны России
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Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась сообщил, что длительность нахождения сил организации в Казахстане будет зависеть от решения руководства страны. Срок может составить несколько дней, либо несколько недель. Кроме того, Зась отметил, что войска ОДКБ будут выведены из Республики после окончания операции, а также при случае, если власти Казахстана «посчитают, что ситуация стабилизировалась и она контролируется собственными силами без помощи всех наших государств».

«Мы рассчитываем, что срок будет непродолжительным. И в решении Совета коллективной безопасности так и звучит - "на непродолжительный период". Какой именно непродолжительный период - несколько дней, либо несколько недель - это будет зависеть от той ситуации, которая складываться будет в Казахстане и, конечно же, от позиции руководства Казахстана», - сказал генсек ОДКБ в беседе с РИА Новости.

Ранее представитель генсека ООН заявил, что ОДКБ проинформировала ООН о намерении направить силы в Казахстан. В регионах государства усилено патрулирование нарядов полиции и Нацгвардии, выставлены блок-посты, а также ведется задержание нарушителей правопорядка.

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