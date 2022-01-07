Опубликованы кадры отбытия сил ВДВ из Ульяновска в Казахстан
Подразделения вошли в состав миротворческого контингента ОДКБ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Подразделения ВДВ РФ, входящие в состав миротворческого контингента ОДКБ, вылетели из аэродрома Ульяновска в Казахстан. Отбытие было снято на видео.
На кадрах видно, как военнослужащие в полном боевом оснащении погружаются на самолет Ил-76. Также в самолет была загружены машины, в частности бронемашина «Рысь» и КамАЗ.
Ранее вылетевшие подразделения из состава российского миротворческого контингента прибыли в Казахстан, где приступили к выполнению поставленных задач.
Миротворческий контингент ОДКБ был направлен в Казахстан в соответствии с решением Совета коллективной безопасности организации, принятым 6 января 2022 года. В его состав вошли подразделения вооруженных сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.