Детская спортивная команда вернулась в Екатеринбург из Казахстана

Из Казахстана в Екатеринбург вернулась детская спортивная команда, которая находилась на спортивных сборах в Алма-Ате. Об этом «Звезде» сообщил один из членов команды.

Детям в составе 22 человек помогли вылететь из страны сотрудники российского МИД. Школьников отправили обратно на родину в связи с массовыми антиправительственными акциями в Казахстане через Бишкек.

Кроме того, в российском дипведомстве отметили напряженную обстановку в ряде городов Казахстана. В частности, в МИДе посоветовали соблюдать повышенные меры личной безопасности, при этом открыли «горячую линию».

Жители городов Жанаозен и Актау 2 января массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60.