Цены на сжиженный газ в Казахстане снизили на фоне протестов

Власти Казахстана объявили о снижении цены на сжиженный газ в стране до 50 тенге за литр на фоне массовых протестов, начавшихся после ее повышения. Специальная правительственная комиссия встретилась с протестующими в городе Актау.

Камшат Абдрайым, корреспондент Sputnik Казахстан, рассказала «Звезде» о происходящем непосредственно с места событий. По ее словам, митингующих собралось около 4000 человек, и все они требовали снижения цен. Корреспондент отметила, что собравшиеся требовали от правительства и других социальных улучшений.

Однако уже после данных событий в социальных сетях появились ролики о столкновениях митингующих с прибывшими на место правоохранителями. На них видно, что к митингующим прибыли многочисленные наряды вооруженных силовиков с щитами и в полной амуниции.

Ранее, 2 января, жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы, призывая к снижению цен на топливо. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. Президент страны поручил правительству срочно рассмотреть ситуацию в регионе в правовом поле.