В МИД РФ отметили напряженную обстановку в ряде городов Казахстана

Министерство иностранных дел России проинформировало граждан РФ, находящихся в Казахстане, о напряженной обстановке в ряде городов страны, которая сохраняется на фоне протестов. В частности, в дипведомстве посоветовали соблюдать повышенные меры личной безопасности. В ведомстве также открыли «горячую линию».

«Настоятельно рекомендуем всем российским гражданам соблюдать повышенные меры личной безопасности, проявлять выдержку, избегать мест демонстраций/беспорядков, по возможности укрыться в гостиницах/домах, обеспечить запасы продуктов первой необходимости», - сообщается в Telegram-канале ДСКЦ МИД России.

Ранее сотрудники министерства иностранных дел РФ помогли группе российских школьников уехать из Казахстана. В дипведомстве отметили, что дети находились в Алма-Ате на спортивных сборах. Также напомним, что министерство рассматривает события в Казахстане как попытку подрыва целостности страны извне. Российская сторона при этом заинтересована в скорейшей нормализации обстановки.