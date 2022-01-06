МИД: дипломаты помогли школьникам из РФ выехать из Казахстана

Сотрудники министерства иностранных дел РФ помогли группе российских школьников уехать из Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты. Отмечается, что дети находились на спортивных сборах и вскоре отправились на родину через Бишкек.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», - говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, цитируемом РИА Новости.

Ранее министр обороны Белоруссии заявил об отправке военнослужащих в Казахстан. Виктор Хренин сообщил, что в страну направлена миротворческая рота из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Кроме того, СМИ сообщали о стрельбе и взрывах в Алма-Ате. Утром, 6 января, протестующие вновь собрались на улицах города.