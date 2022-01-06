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МИД: дипломаты помогли школьникам из РФ выехать из Казахстана

Елизавета Потейчук
19:28 06.01.2022
В дипведомстве отметили, что дети находились в Алма-Ате на спортивных сборах.
МИД: дипломаты помогли школьникам из РФ выехать из Казахстана
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Сотрудники министерства иностранных дел РФ помогли группе российских школьников уехать из Казахстана, где сейчас проходят массовые протесты. Отмечается, что дети находились на спортивных сборах и вскоре отправились на родину через Бишкек.

«Сотрудники МИД России помогли вернуться на родину детской спортивной команде, находившейся на сборах в Алма-Ате. Дипломаты посольства в Киргизии оказали содействие группе (22 человека) на границе и доставили на автобусах в аэропорт Бишкека», - говорится в сообщении Ситуационно-кризисного центра МИД РФ, цитируемом РИА Новости.

Ранее министр обороны Белоруссии заявил об отправке военнослужащих в Казахстан. Виктор Хренин сообщил, что в страну направлена миротворческая рота из состава 103-ей воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций. Кроме того, СМИ сообщали о стрельбе и взрывах в Алма-Ате. Утром, 6 января, протестующие вновь собрались на улицах города.

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