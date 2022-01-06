Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Первый замгоссекретаря Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО

Елизавета Потейчук
18:36 06.01.2022
Заседание Совета Россия - НАТО пройдет в Брюсселе 12 января.
Первый замгоссекретаря Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО
© Фото: Rod Lamkey - Cnp, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

В Госдепартаменте сообщили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО, который пройдет в Брюсселе. Напомним, что российскую делегацию на встрече представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Сообщение Госдепартамента США передает ТАСС. Ранее глава ведомства Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом предстоящие переговоры РФ - НАТО. По итогам беседы стороны пришли к выводу, что НАТО готовы к содержательному диалогу с Россией.
 
Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:28 Армия
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
18:59 В стране и мире
Видео
Козак заявил о приверженности правительства ФРГ и властей Франции Минским соглашениям
15:48 В стране и мире
Суд в Киеве наложил арест на все имущество Порошенко
14:50 В стране и мире
Полиция выдвинулась для зачистки улиц в Алма-Ате
14:21 В стране и мире
В Костроме арестованы подозреваемые в убийстве пятилетней девочки
Популярное
Видео
Первые подразделения российских десантников приземлились в Казахстане
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Видео
Вошел со щитом: опубликован момент захвата аэропорта Алма-Аты
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.