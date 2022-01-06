Первый замгоссекретаря Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО

В Госдепартаменте сообщили, что первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман возглавит делегацию США на заседании Совета Россия - НАТО, который пройдет в Брюсселе. Напомним, что российскую делегацию на встрече представит замглавы МИД РФ Александр Грушко.

Сообщение Госдепартамента США передает ТАСС. Ранее глава ведомства Энтони Блинкен обсудил с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом предстоящие переговоры РФ - НАТО. По итогам беседы стороны пришли к выводу, что НАТО готовы к содержательному диалогу с Россией.



Заседание Совета Россия - НАТО состоится 12 января. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе.