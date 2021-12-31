Блинкен обсудил со Столтенбергом предстоящие переговоры РФ - НАТО

НАТО готовы к содержательному диалогу с Россией. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США, распространенном по итогам беседы главы ведомства Энтони Блинкена с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсем Столтенбергом.

«Альянс готов к содержательному диалогу с Россией, оставаясь единым в вопросе сдерживания дальнейшей агрессии против Украины», - приводит РИА Новости текст сообщения Госдепа.

Ранее в Министерстве иностранных дел России сообщили, что переговоры о гарантиях безопасности на заседании Совета РФ - НАТО состоятся 12 января в Брюсселе. Как ожидается, со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе.