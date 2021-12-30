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В МИД России озвучили дату заседания совета РФ - НАТО

Анна Назайкина
11:56 30.12.2021
Дальнейшие шаги будут зависеть от готовности США и НАТО предметно обсуждать обеспокоенности Москвы, сообщила Мария Захарова.
В МИД России озвучили дату заседания совета РФ - НАТО
© Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia, Twitter, Globallookpress
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В Министерстве иностранных дел России подтвердили, что переговоры о гарантиях безопасности на заседании Совета РФ-НАТО состоятся 12 января в Брюсселе.

«Что касается обсуждения предложенных нами проектов международно-правовых документов о гарантиях безопасности - двусторонний договор с США и соглашение со странами-членами НАТО, - то оно состоится в рамках российско-американского диалога на высоком уровне в Женеве 10 января, затем - на заседании Совета Россия-НАТО 12 января в Брюсселе, а 13 января в Вене на заседании постоянного совета ОБСЕ», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как было отмечено, со стороны Москвы будут изложены развернутые оценки нынешней обстановки в области военной безопасности в Европе.

«По дальнейшим шагам, я понимаю, что уже сейчас есть вопросы, мы будем определяться в зависимости от готовности США и НАТО к предметному разговору по нашим законным обеспокоенностям», - добавила дипломат.

Ранее, 17 декабря, Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе.

В частности, в обнародованных МИД РФ документах говорится, что Россия призывает отказаться от размещения ракет средней и меньшей дальности за границей и в тех местах, откуда ракеты могут поразить цели на территории другой стороны. Также Москва предлагает НАТО подтвердить официально, что они не расценивают друг друга в качестве противников, и регулярно обмениваться оценками угроз.

Кроме того, Россия предложила руководству Североатлантического альянса принять обязательства по нерасширению НАТО, в том числе исключить присоединение Украины. Еще один пункт - Россия просит США не строить военные базы на территории государств, которые входили в состав СССР.

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