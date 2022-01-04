Замглавы МИД Грушко представит РФ на заседании совета Россия - НАТО в Брюсселе

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что представит российское дипведомство на заседании совета Россия - НАТО, которое состоится 12 января в Брюсселе.

«Делегация состоит из представителей МИД и военных. Мидовскую часть я буду возглавлять», - сказал он.

В пресс-службе НАТО опубликовали информацию о выбранной дате и подчеркнули, что «диалог с Россией должен проводиться на основании взаимности, отвечать на озабоченности НАТО по поводу российских действий, должен быть основан на базовых принципах и фундаментальных документах о европейской безопасности и проводиться параллельно с консультациями с европейскими партнерами НАТО». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее Грушко сообщил о проработке сроков и формата заседания совета Россия - НАТО. Замглавы МИД РФ отметил, что, «поскольку речь идет о вопросах военной безопасности, принципиально важно, чтобы в заседании СРН приняли участие высокопоставленные военные».