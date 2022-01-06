Полиция Алма-Аты сообщила о ликвидации десятков штурмовавших здание ведомства

В Алма-Аты ночью была предпринята попытка штурма здания полиции. При пресечении прорыва десятки человек были ликвидированы. Об этом заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек. На данный момент личности ликвидированных идентифицируются.

«Минувшей ночью экстремистскими силами были предприняты попытки штурма административных зданий, департамента полиции Алматы, а также районных управлений и отделов полиции. Десятки нападавших ликвидированы, их личности идентифицируются», - цитирует «Интерфакс» слова Азирбек.

Ранее стало известно, что на площади Республики в Алма-Аты бронетехника с вооруженными силовиками взяла в окружение протестующих. В центре города находятся около 200 погромщиков. Армия стянула туда около 50 единиц техники.