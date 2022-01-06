Протестующие вновь собрались на площади в Алма-Аты

Большая группа протестующих вновь собираются на площади Республики в Алма-Аты. На данный момент там находится около 250 человек.

Как сообщает корреспондент «Sputnik Казахстан», полиции и военных пока на площади нет. Ранее они покинули место собрания протестующих.

Ночью в Алма-Аты была предпринята попытка штурма здания полиции. При пресечении прорыва десятки человек были ликвидированы. Об этом заявила официальный представитель департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек.