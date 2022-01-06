СМИ: В Алма-Аты сообщили о третьем обезглавленном полицейском
Об этом сообщает гостелеканал со ссылкой на комендатуру города.
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В Алма-Аты обнаружили еще одно обезглавленное тело правоохранителя. Об этом сообщает гостелеканал со ссылкой на комендатуру города. Таким образом, число обезглавленных полицейских достигло трех.
Всего известно о 13 погибших правоохранителях. Число пострадавших - 343 человека.
Ранее жительница Алма-Аты рассказала, что перед началом беспорядков в городе она обратила внимание на большое количество приезжих из других регионов Казахстана. По ее словам, большая часть протестующих может состоять из радикалов из Актау.