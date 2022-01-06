СМИ: В Алма-Аты сообщили о третьем обезглавленном полицейском

В Алма-Аты обнаружили еще одно обезглавленное тело правоохранителя. Об этом сообщает гостелеканал со ссылкой на комендатуру города. Таким образом, число обезглавленных полицейских достигло трех.

Всего известно о 13 погибших правоохранителях. Число пострадавших - 343 человека.

Ранее жительница Алма-Аты рассказала, что перед началом беспорядков в городе она обратила внимание на большое количество приезжих из других регионов Казахстана. По ее словам, большая часть протестующих может состоять из радикалов из Актау.