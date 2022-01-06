Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Алма-Ате отражено нападение на здание управления районной полиции

Елизавета Потейчук
16:40 06.01.2022
В местной полиции сообщили, что боевики уничтожены.
В Алма-Ате отражено нападение на здание управления районной полиции
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Алма-Ате в Алмалинском районе отразили нападение боевиков на здание управления местной полиции. Об этом сообщила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек.

Как сообщила Азирбек изданию Sputnik Казахстан, боевиков удалось уничтожить. Незадолго до этого СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в Алма-Ате на площади Республики. Сотрудники полиции выдвинулись для зачистки улиц города.

В министерстве иностранных дел России рассматривают события в Казахстане как попытку подрыва целостности страны извне. В дипведомстве подчеркнули, что организаторы беспорядков изначально планировали использовать для осуществления замысла подготовленные и организованные вооруженные формирования.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.