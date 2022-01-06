В Алма-Ате отражено нападение на здание управления районной полиции

В Алма-Ате в Алмалинском районе отразили нападение боевиков на здание управления местной полиции. Об этом сообщила официальный представитель полиции Салтанат Азирбек.

Как сообщила Азирбек изданию Sputnik Казахстан, боевиков удалось уничтожить. Незадолго до этого СМИ сообщили о стрельбе и взрывах в Алма-Ате на площади Республики. Сотрудники полиции выдвинулись для зачистки улиц города.

В министерстве иностранных дел России рассматривают события в Казахстане как попытку подрыва целостности страны извне. В дипведомстве подчеркнули, что организаторы беспорядков изначально планировали использовать для осуществления замысла подготовленные и организованные вооруженные формирования.