Полиция выдвинулась для зачистки улиц в Алма-Ате

В Казахстане сотрудники полиции выдвинулись на зачистку улиц в Алма-Ате. На данный момент правоохранители применяют всевозможные меры по задержанию нарушителей, в органы доставили уже порядка двух тысяч человек.

«Полицейские выдвинулись для зачистки улиц Карасай батыра - Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей», - говорится в сообщении Sputnik Казахстан.

Ранее самолет Ан-124 «Руслан» с десантниками вылетел в Казахстан. Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов назвал главными задачами Коллективных миротворческих сил организации, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева, охрану важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизацию обстановки в стране. Кроме того, в СМИ сообщалось о третьем обезглавленном полицейском в Алма-Ате.