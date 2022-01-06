В МИД РФ рассматривают события в Казахстане как попытку подрыва целостности страны извне

В МИД России заявили, что рассматривают события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственного подрыва безопасности и целостности страны.

Как отметили в пресс-службе ведомства, организаторы беспорядков изначально планировали использовать для осуществления замысла подготовленные и организованные вооруженные формирования. Российская сторона при этом заинтересована в скорейшей нормализации обстановки в Казахстане.

«Российская Федерация продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки, в случае необходимости, дальнейших эффективных шагов, прежде всего по содействию проведению правоохранительными органами Казахстана контртеррористической операции, обеспечению безопасности всех мирных граждан этой страны без исключения, а также жизненно важных объектов критической инфраструктуры, их разблокированию и возвращению под контроль казахстанских властей», - указали в МИД.

Ранее колонна ВДВ выдвинулась на аэродром для погрузки и вылета в Казахстан. В опубликованном видео показана колонна боевых машин десанта. Они двигаются друг за другом по обочине дороги общественного пользования.