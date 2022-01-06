Колонна ивановских десантников прибыла на аэродром для отправки в Казахстан

Колонна ВДВ России с ивановскими десантниками прибыла на аэродром Чкаловский для отправки в Казахстан. На опубликованных кадрах видно, как техника движется друг за другом, преодолевая заснеженную дорогу.

Ранее на аэродроме Чкаловский была проведена загрузка автотехники Коллективных миротворческих сил для отправки в Казахстан. В видеоролике, в частности, показали процесс загрузки военного «КамАЗа». В составе сил - подразделения Вооруженных Сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

О решении ввести войска на территорию Казахстана стало известно сегодня, 6 января. В секретариате ОДКБ целью ввода сил назвали охрану важных государственных и военных объектов Казахстана, а также оказание помощи местным правоохранителям в стабилизации обстановки. Более того, в Киргизии заявили, что не имеют права отвергнуть призыв Казахстана о помощи. Об этом заявили в правительстве Республики.