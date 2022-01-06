Армия Автотехнику Коллективных миротворческих сил загрузили для отправки в Казахстан: видео Егор Левин В составе сил - подразделения ВС России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: На аэродроме Чкаловский произошла загрузка автотехники Коллективных миротворческих сил для отправки в Казахстан. В частности, в видеоролике показан процесс загрузки военного «КамАЗа». В составе сил - подразделения Вооруженных Сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии. От РФ в состав вошли подразделения и воинские части ВДВ. Ранее момент вылета самолета Коллективных миротворческих сил попал на видео. На кадрах военнослужащие производят погрузку в самолет Ил-76. О вводе Коллективных миротворческих сил на территорию Казахстана на временно ограниченный срок сообщил секретариат ОДКБ. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика