В стране и мире В Киргизии заявили, что не имеют права отвергнуть призыв Казахстана о помощи Алексей Курильченко В кабмине призвали с пониманием отнестись к отправке войск в соседнюю страну. © Фото: Абзал Калиев, Sputnik, РИА Новости Читайте нас на: Правительство Киргизии опубликовало заявление, комментируя сообщение об отправке войск в Казахстан в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Кабмин призвал жителей страны с пониманием отнестись к решению оказать поддержку правительству соседней страны. «Кабинет министров обращается к народу Кыргызстана, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник республики Казахстан, Кыргызская Республика не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступившее от ее законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте кабмина. Ранее правительство Киргизии выразило готовность оказать Казахстану поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики в ходе экстренного заседания кабмина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика