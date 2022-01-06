В Киргизии заявили, что не имеют права отвергнуть призыв Казахстана о помощи
Правительство Киргизии опубликовало заявление, комментируя сообщение об отправке войск в Казахстан в составе Коллективных миротворческих сил ОДКБ. Кабмин призвал жителей страны с пониманием отнестись к решению оказать поддержку правительству соседней страны.
«Кабинет министров обращается к народу Кыргызстана, ко всем общественно-политическим силам страны с призывом отнестись к данному решению с полным пониманием и ответственностью. Как близкий сосед и стратегический союзник республики Казахстан, Кыргызская Республика не имеет права отвергнуть призыв о помощи, поступившее от ее законных властей и выполнит свои обязательства в необходимой мере в рамках ОДКБ», - говорится в сообщении на сайте кабмина.
Ранее правительство Киргизии выразило готовность оказать Казахстану поддержку в рамках Организации Договора о коллективной безопасности. Об этом заявил премьер-министр республики в ходе экстренного заседания кабмина.