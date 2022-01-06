Самолет Ан-124 «Руслан» с десантниками вылетел в Казахстан

Самый большой транспортник Ан-124 «Руслан» с десантниками на борту, входящими в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ, вылетел из аэродрома Чкаловский в Казахстан. Он входит в состав сил ВТА ВКС России, которые занимаются переброской российской части миротворческого контингента.

Ранее из аэродрома Чкаловский вылетел самолет Ил-76. В аэродромы также выдвинулась колонна бронетехники десантников.

Пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов заявил, что главными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ, направленных в Казахстан по просьбе президента Токаева являются охрана важных государственных и военных объектов, помощь правоохранителям Казахстана и стабилизация обстановки в стране.