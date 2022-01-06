Опубликованы кадры вылета Коллективных миротворческих сил в Казахстан
Вылет был осуществлен из аэродрома Чкаловский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Момент вылета самолета Коллективных миротворческих сил попал на видео. В составе миротворческих сил присутствуют подразделения Вооруженных Сил РФ и республик Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизии.
На кадрах военнослужащие производят погрузку в самолет Ил-76. Вылет был осуществлен из аэродрома Чкаловский.
От РФ в состав Коллективных сил вошли подразделения и воинские части ВДВ. В настоящий момент самолеты ВТА ВКС России перебрасывают в Казахстан российскую часть миротворческого контингента.