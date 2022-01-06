Колонна ВДВ выдвинулась на аэродром для погрузки и вылета в Казахстан
На видео показана колонна боевых машин десанта, двигающаяся по обочине дороги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Колонна ВДВ России выдвинулась на аэродром для дальнейшей погрузки в самолеты и вылета в Казахстан в составе Коллективных миротворческих сил.
В опубликованном видео показана колонна боевых машин десанта. Они двигаются друг за другом по обочине дороги общественного пользования.
Ранее на аэродроме Чкаловский также произошла загрузка автотехники миротворческих сил и военнослужащих в самолеты для отправки в Казахстан.
В составе Коллективных сил - подразделения Вооруженных Сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.
О вводе Коллективных миротворческих сил на территорию Казахстана на временно ограниченный срок сообщил секретариат ОДКБ. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.