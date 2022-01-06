Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Колонна ВДВ выдвинулась на аэродром для погрузки и вылета в Казахстан

Егор Левин
12:30 06.01.2022
На видео показана колонна боевых машин десанта, двигающаяся по обочине дороги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

Колонна ВДВ России выдвинулась на аэродром для дальнейшей погрузки в самолеты и вылета в Казахстан в составе Коллективных миротворческих сил.

В опубликованном видео показана колонна боевых машин десанта. Они двигаются друг за другом по обочине дороги общественного пользования.

Ранее на аэродроме Чкаловский также произошла загрузка автотехники миротворческих сил и военнослужащих в самолеты для отправки в Казахстан.

В составе Коллективных сил - подразделения Вооруженных Сил России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.

О вводе Коллективных миротворческих сил на территорию Казахстана на временно ограниченный срок сообщил секретариат ОДКБ. Соответствующее решение было принято 6 января 2022 года.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:33 В стране и мире
СМИ: В Алма-Аты сообщили о третьем обезглавленном полицейском
12:22 Спорт
Российские теннисисты обыграли итальянцев в парной встрече ATP CUP
12:30 Армия
Видео
Колонна ВДВ выдвинулась на аэродром для погрузки и вылета в Казахстан
09:22 В стране и мире
Бокерия объяснил, почему мужчины чаще страдают от болезней сердца
09:42 В стране и мире
Киргизия выразила готовность оказать поддержку Казахстану в рамках ОДКБ
Популярное
Секретариат ОДКБ: Казахстан заявил о вторжении подготовленных из-за рубежа банд
Видео
Появились кадры спецоперации в Алматы
Видео
Опубликованы кадры с места столкновения свыше 40 машин под Тулой
В Канаде выявили загадочную болезнь мозга, поражающую молодых
Видео
«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.