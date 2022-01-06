Число погибших полицейских в Казахстане достигло 13

Число погибших при столкновениях с протестующими полицейских достигло 13 человек. Тела двух правоохранителей обнаружили с отсеченными головами. Также сообщается, что были разгромлены пять офисов телеканалов.

«В комендатуре Алматы заявляют - это прямое доказательство террористического и экстремистского характера бандформирований, которые атаковали город», - сообщает «Sputnik Армения» со ссылкой на телеканал «Хабар 24».

Ранее колонна ВДВ России выдвинулась на аэродром для дальнейшей погрузки в самолеты и вылета в Казахстан в составе Коллективных миротворческих сил. В составе сил также подразделения Вооруженных Сил Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии.