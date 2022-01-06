В Алма-Ате 12 полицейских погибли при столкновениях с протестующих

В ходе столкновений с протестующими в Алма-Аты погибли 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще 353 получили ранения.

«Sputnik Казахстан» со ссылкой на комендатуру сообщает, что тело одного из правоохранителей было обезглавлено.

Ранее стало известно о столкновениях протестующих с полицией возле двух больниц города. Предположительно, протестующие завладели полицейскими щитами.

В Казахстан вылетел самолет, на борту которого находятся Коллективные миротворческие силы. В их составе миротворческих сил присутствуют подразделения Вооруженных Сил РФ и республик Белоруссия, Армения, Таджикистан и Киргизии.