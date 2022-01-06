Жительница рассказала о наплыве в Алма-Ату приезжих во время протестов

Жительница Алма-Аты рассказала, что перед началом беспорядков в городе она обратила внимание на большое количество приезжих из других регионов Казахстана. Он отметила, что такой наплыв для город не характерен.

«Обстановка была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я еще удивилась, говорю: "В Алма-Ате столько регионов". Обычно только алма-атинские номера и областные. А тут были из Актау и других мест. Вот это мое внимание привлекло. Я всю жизнь прожила в центре города, и у нас очень редко бывает такое скопление приезжих. И было прямо затишье, как будто перед бурей», - рассказала женщина телеканалу «360».

Жительница заявил, что в Алма-Аты живут добрые люди и не верит, что они могли участвовать в погромах и штурмах. Она предполагает, что большая часть протестующих - приезжие. При этом жительница отметила, что многие из них из Актау - города, известного своими радикальными настроениями. Она уверена, что погромщиками кто-то руководит.

«Как это все произошло? Это минус спецслужбам, которые не смогли сохранить стратегические объекты», — заключила жительница Алма-Аты.

Ранее стало известно, что в ходе столкновений с протестующими в Алма-Аты погибли 12 сотрудников правоохранительных органов. Еще 353 получили ранения