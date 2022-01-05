Глава Алматы сообщил, что ситуация в городе взята под контроль

Ситуация в Алматы взята под контроль властей, производятся задержания тех, кто разжигал недавние протесты, сообщил глава администрации города Бакытжан Сагинтаев.

«За попытками дестабилизации и экстремистскими действиями стоят провокаторы изнутри и извне. Силами правопорядка принимаются необходимые меры по стабилизации ситуации, сохранению безопасности, мира и спокойствия Алматы. Сейчас ситуация в городе взята под контроль властей. Производятся задержания провокаторов и экстремистов. Выявляются зачинщики», - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы градоначальника.

Ранее президент Казахстана призвал соотечественников не поддаваться провокациям извне и внутри страны, а также сказал, что «власть не падет».

Как считает политолог Максим Казначеев, повышение цен на газомоторное топливо в два раза является лишь предлогом для организации митингов.

Напомним, накануне в нескольких городах Казахстана прошли массовые протесты из-за повышения цен на топливо.