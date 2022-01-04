«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане

Повышение цен на газомоторное топливо в два раза является лишь предлогом для организации митингов. Такое мнение высказал политолог Максим Казначеев в беседе со «Звездой», комментируя происходящие в Казахстане массовые протесты.

«Необходимо отметить важнейший факт. Дело в том, что область, в которой проходят протесты, она традиционно отличается высоким уровнем оппозиционности. Более того, даже десять лет назад там были вооруженные столкновения, связанные с митингами трудовых коллективов нефтяников. В целом регион отличается высоким градусом протестных настроений», - отметил Казначеев.

Политолог также добавил, что такие протестные настроения регулируются в основном региональными элитами, цель которых - перераспределить экономические и политические сферы влияния в свою пользу. Начиная с 2020 года, практически по всем западным казахстанским областям, говорит эксперт, проходят митинги трудовых коллективов нефтедобывающих и нефтесервисных компаний с требованием в двукратном размере повысить заработную плату. Однако несмотря на старания региональных властей изменить ситуацию, протесты не прекращаются, утверждает Казначеев.

«Проблема заключается в том, что такую картинку делают в основном западные и оппозиционные СМИ. Массовые протесты сфокусированы именно в областных центрах на западе Казахстана, а в других крупных городах страны, таких как Нурсултан, Алма-Аты и Шымкент количество митингующих мало где превышает одну-две сотни человек», - подчеркнул эксперт.

Требования протестующих, по мнению политолога, начали консолидироваться, так как сейчас ставится вопрос об увеличении зарплат. Если митинги будут продолжаться, говорит Казначеев, похожие требования будут выдвигаться и со стороны сотрудников бюджетных организаций, работающих в западных областях Казахстана.

«Подобного рода консолидация требований и возможный выход на какие-то политические требования, такие как отставка правительства либо отставка глав западных казахстанских регионов, они будут озвучиваться все более явно, и в любом случае республиканскому центру с политическими требованиями надо будет что-то делать», - сказал политолог.

Напомним, что в Актау собралось около 4000 протестующих, требующих снижения цен и некоторых других социальных улучшений. Однако уже после данных событий в социальных сетях появились ролики о столкновениях митингующих с прибывшими на место правоохранителями. По данным местных СМИ, на территории Казахстана наблюдаются проблемы с Интернетом, а также доступом к мессенджерам Telegram, WhatsApp и Signal. Митинги проходят во многих городах страны.