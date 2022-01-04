Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Повышение цен - лишь предлог»: политолог назвал причины протестов в Казахстане

Елизавета Потейчук
21:31 04.01.2022
Максим Казначеев, в частности, отметил высокий уровень оппозиционности в области, где происходят митинги.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Эрик Жумабаев, Facebook
Читайте нас на:

Повышение цен на газомоторное топливо в два раза является лишь предлогом для организации митингов. Такое мнение высказал политолог Максим Казначеев в беседе со «Звездой», комментируя происходящие в Казахстане массовые протесты.

«Необходимо отметить важнейший факт. Дело в том, что область, в которой проходят протесты, она традиционно отличается высоким уровнем оппозиционности. Более того, даже десять лет назад там были вооруженные столкновения, связанные с митингами трудовых коллективов нефтяников. В целом регион отличается высоким градусом протестных настроений», - отметил Казначеев.

Политолог также добавил, что такие протестные настроения регулируются в основном региональными элитами, цель которых - перераспределить экономические и политические сферы влияния в свою пользу. Начиная с 2020 года, практически по всем западным казахстанским областям, говорит эксперт, проходят митинги трудовых коллективов нефтедобывающих и нефтесервисных компаний с требованием в двукратном размере повысить заработную плату. Однако несмотря на старания региональных властей изменить ситуацию, протесты не прекращаются, утверждает Казначеев.

«Проблема заключается в том, что такую картинку делают в основном западные и оппозиционные СМИ. Массовые протесты сфокусированы именно в областных центрах на западе Казахстана, а в других крупных городах страны, таких как Нурсултан, Алма-Аты и Шымкент количество митингующих мало где превышает одну-две сотни человек», - подчеркнул эксперт.

Требования протестующих, по мнению политолога, начали консолидироваться, так как сейчас ставится вопрос об увеличении зарплат. Если митинги будут продолжаться, говорит Казначеев, похожие требования будут выдвигаться и со стороны сотрудников бюджетных организаций, работающих в западных областях Казахстана.

«Подобного рода консолидация требований и возможный выход на какие-то политические требования, такие как отставка правительства либо отставка глав западных казахстанских регионов, они будут озвучиваться все более явно, и в любом случае республиканскому центру с политическими требованиями надо будет что-то делать», - сказал политолог.

Напомним, что в Актау собралось около 4000 протестующих, требующих снижения цен и некоторых других социальных улучшений. Однако уже после данных событий в социальных сетях появились ролики о столкновениях митингующих с прибывшими на место правоохранителями. По данным местных СМИ, на территории Казахстана наблюдаются проблемы с Интернетом, а также доступом к мессенджерам Telegram, WhatsApp и Signal. Митинги проходят во многих городах страны.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:42 В стране и мире
«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу
20:19 В стране и мире
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
19:13 В стране и мире
В Роспотребнадзоре оценили опасность штамма COVID-19, найденного во Франции
16:51 В стране и мире
Замглавы МИД Грушко представит РФ на заседании совета Россия - НАТО в Брюсселе
14:30 В стране и мире
Видео
«Обещать то, что возможно»: Обносов назвал такси-беспилотник в числе гражданских разработок «КТРВ»
Популярное
На юго-востоке Мексики избили российскую туристку
Наталья Непряева выиграла многодневку «Тур де Ски»
В армию РФ поступят более 400 единиц бронетехники в 2022 году
Видео
Астроном оценил опасность сближения «астероида-убийцы» Апофис с Землей
Видео
Водопад дома: опубликованы кадры потопа в люберецкой многоэтажке
Видео
Астроном рассказал, почему приближающийся к Земле астероид Апофис назвали «убийцей»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.