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«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу

Елизавета Потейчук
21:42 04.01.2022
Токаев также призвал молодое население «не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким».
«Власть не падет»: президент Казахстана призвал граждан к диалогу
© Фото: XinHua Globallookpress
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к гражданам на фоне массовых протестов в стране, вызванных увеличением цен на сниженный газ. В заявлении глава государства призвал соотечественников не поддаваться провокациям извне и внутри страны, а также сказал, что «власть не падет».

«Призывы атаковать помещения гражданских и военных ведомств являются абсолютно незаконными. Это преступление, за которым может последовать наказание. Власть не падет. Но нам нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог», - заявил президент.

Токаев также призвал молодежь «не портить свои жизненные пути и не отравлять жизнь близким». По его словам, все законные требования со стороны данной группы населения будут услышаны, в связи с чем казахстанский лидер анонсировал на 5 января проведение рабочего совещания по соответствующим вопросам.

Ранее политолог Максим Казначеев в беседе со «Звездой» назвал причины протестов в Казахстане. По его мнению, повышение цен на газомоторное топливо в два раза является лишь предлогом для организации митингов. Протесты проходят во многих городах страны.

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