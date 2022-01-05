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Новым госсекретарем Казахстана стал экс-помощник президента Ерлан Карин

Алиса Кононенко
05:01 05.01.2022
Ранее глава государства снял с этого поста Крымбека Кушербаева.
Новым госсекретарем Казахстана стал экс-помощник президента Ерлан Карин
© Фото: akorda.kzru
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост государственного секретаря своего бывшего помощника Ерлана Карина.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», - цитирует ТАСС указ президента республики.

Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства страны. Такие меры были приняты на фоне массовых протестов в стране.

Протесты в Казахстане разгорелись из-за роста цен на топливо. Второго января жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы, призывая к снижению цен. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60. 

Также в Алматы на улицу вышли около тысячи протестующих. По словам очевидцев, полиции пришлось использовать слезоточивый газ для противодействия толпам митингующих. 

После этого в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения.  

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