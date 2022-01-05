Новым госсекретарем Казахстана стал экс-помощник президента Ерлан Карин

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил на пост государственного секретаря своего бывшего помощника Ерлана Карина.

«Назначить Карина Ерлана Тынымбайулы государственным секретарем Республики Казахстан, освободив от должности помощника президента Республики Казахстан», - цитирует ТАСС указ президента республики.

Напомним, президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 5 января принял отставку правительства страны. Такие меры были приняты на фоне массовых протестов в стране.

Протесты в Казахстане разгорелись из-за роста цен на топливо. Второго января жители городов Жанаозен и Актау массово вышли на улицы, призывая к снижению цен. По их словам, с 1 января цена за литр сжиженного газа возросла до 120 тенге, демонстранты требовали снизить ее до 50-60.

Также в Алматы на улицу вышли около тысячи протестующих. По словам очевидцев, полиции пришлось использовать слезоточивый газ для противодействия толпам митингующих.

После этого в Алматы и Мангистауской области был введен режим чрезвычайного положения.