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Токаев ограничил въезд и выезд из Алматы и ввел в городе комендантский час

Алиса Кононенко
00:32 05.01.2022
Чрезвычайное положение введено с 01.30 5 января и до 00.00 19 января в Алматы и Мангистауской области.
Токаев ограничил въезд и выезд из Алматы и ввел в городе комендантский час
© Фото: Воронкова Марина Facebook
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Указ о введении в некоторых регионах Казахстана чрезвычайного положения в связи массовыми акциями протеста предусматривает введение ограничений на въезд и выезд из города Алматы и ряда других мер.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на текст указа, помимо ограничений на свободу передвижения, предписано обеспечить проверку документов, удостоверяющих личность физических лиц, личный досмотр, досмотр находящихся при них вещей и транспортных средств.

Также в указанных районах вводится комендантский час с 23.00 до 7.00 и создаются комендатуры. Во главе новых ведомств стали начальники полиции в Алматы и в Мангистауской области.

Кроме того, запрещены массовые мероприятия,  а также продажа оружия и боеприпасов, установлен особый режим оборота лекарств и алкоголя.

Сообщается, что на период действия режима ЧП у жителей временно изымут оружие и боеприпасы, а у юридических лиц - военную технику и взрывчатые вещества.

Ранее сообщалось, что в связи с происходящими протестами на площади города Алматы в Казахстане собрались порядка тысячи человек.  

По данным СМИ, полицейские начали применять светошумовые гранаты, а митингующие громят машины правоохранителей. По словам очевидцев, полиция также использует слезоточивый газ для противодействия протестующим.

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