В стране и мире Очевидец сообщил о захвате здания местного управления КНБ Казахстана в Алма-Ате Россина Бодрова Елизавета Потейчук Очевидец рассказал, что в здание КНБ в Алма-Ате ворвались несколько десятков человек. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Sputnik РИА Новости Читайте нас на: По данным прессы, в Казахстане участники антиправительственных протестов захватили здание управления Комитета национальной безопасности (КНБ) в Алма-Ате. Об этом сообщил очевидец. «Несколько десятков человек ворвались в здание КНБ в Алма-Ате и полностью его захватили», - отметил он в беседе с ТАСС. Ранее на всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения. В министерстве иностранных дел России выступили за скорейшую нормализацию обстановки в Казахстане путем диалога, исключая беспорядки. Кроме того, заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина в беседе со «Звездой» назвала ситуацию в соседствующей стране «дестабилизацией наших границ» с целью поднять у РФ ресурсы на нормализацию обстановки с пониманием того, что в Казахстане проживает много русскоязычного населения. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика