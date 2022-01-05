«Продолжение проекта «Анти-Россия»»: Бутина высказалась о массовых протестах в Казахстане

Происходящее в Казахстане на данный момент сильно напоминает сценарий, который сложился на Украине, а также попытку подобного сценария на территории Белоруссии. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказала заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Мария Бутина.

«Мы снова видим огромное количество неправительственных организаций, которые в течение многих лет, включая прочие организации западного финансирования, они очень спокойно работали на территории страны, давая многомиллионные гранты на организацию и координацию гражданской активности, на то, чтобы научить людей печатать плакаты, делать всевозможные буклеты, при этом во всех грантах необходимость заявки была на русском языке», - утверждает Бутина.

В связи с этим, то, что сейчас происходит в Казахстане, является «продолжением проекта “Анти-Россия”», утверждает депутат. Бутина также назвала ситуацию в соседствующей стране «дестабилизацией наших границ» с целью поднять у РФ ресурсы на нормализацию обстановки с пониманием того, что в Казахстане проживает много русскоязычного населения. По словам зампреда комитета Госдумы, «Казахстан не сделал никаких выводов из того, что произошло на Украине и в Белоруссии».

«Безусловно реагировать нужно. И я думаю, что за образец нужно взять поддержку, которую мы оказывали в свое время Белоруссии, и если есть все-таки возможность консультативно на сегодняшний день принять какие-то экстренные меры, но на будущее Казахстану следует взять пример с нас, например, в части того же закона по иностранным агентам. То есть Россия иностранное финансирование или пресекала, или, как минимум, выводила в публичное поле. Это нужно было сделать в Казахстане намного раньше», - отметила Бутина.

Ранее в МИД РФ выступили за нормализацию ситуации в Казахстане путем диалога. в Москве внимательно следят за ситуацией в братской стране. Также режим ЧС и комендантский час в Алматы и Мангистауской области продлятся до 19 января. Об этом говорится в указе, который подписал президент республики Касым-Жомарт Токаев.