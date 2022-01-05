Песков подчеркнул важность невмешательства извне в ситуацию в Казахстане

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Казахстане. По его словам, в ситуацию нельзя вмешиваться извне. Он также отметил, что республика не запрашивала помощи у российской стороны.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - сказал Песков в интервью РИА Новости.

В Казахстане 4 января вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цена на сжиженный газ. В Алматы протестующие сожгли несколько полицейских машин - правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Токаев ввел в регионах чрезвычайное положение. Позже по стране начались погромы.