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Песков подчеркнул важность невмешательства извне в ситуацию в Казахстане

Алексей Курильченко
14:09 05.01.2022
Казахстанская сторона не запрашивала помощи у России, отметили в Кремле.
Песков подчеркнул важность невмешательства извне в ситуацию в Казахстане
© Фото: Айгерим Таубай, Sputnik, РИА Новости
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал протесты в Казахстане. По его словам, в ситуацию нельзя вмешиваться извне. Он также отметил, что республика не запрашивала помощи у российской стороны.

«Мы убеждены, что наши казахстанские друзья могут самостоятельно решить свои внутренние проблемы. Важно, чтобы никто не вмешивался извне», - сказал Песков в интервью РИА Новости.

В Казахстане 4 января вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цена на сжиженный газ. В Алматы протестующие сожгли несколько полицейских машин - правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент Токаев ввел в регионах чрезвычайное положение. Позже по стране начались погромы.

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