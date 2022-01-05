Протестующие прорвались в здание мэрии в казахском Актобе

Протестующие в казахстанском Актобе прорвались в здание акимата - городской мэрии. Демонстрантам, которых на площади собралось несколько десятков тысяч, удалось прорваться через оцепление.

На кадрах, опубликованных в соцсетях видно, что к дверям здания рвется огромная толпа. Полицейские с щитами пытаются оттеснить штурмующих, но им не удается сдержать натиск.

Агентство РИА Новости также сообщило о прорыве в здание акимата в Алма-Ате. Люди разбили окна здания, после этого из него повалил черный дым. Сообщается о звуках выстрелов.

Ранее в Казахстане вспыхнули массовые протесты на фоне повышения цен на сжиженный газ. В Алматы протестующие сожгли несколько полицейских машин - правоохранители применили против людей слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Президент страны ввел в регионах чрезвычайное положение.