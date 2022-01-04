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Создатель «убийцы авианосцев»: какие разработки «КТРВ» обсудили Путин и Обносов на встрече

Россина Бодрова
23:29 04.01.2022
К 2025-му году треть выпускаемой продукции будет для гражданского назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба Президента России
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Президент России Владимир Путин провел встречу с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борисом Обносовым, в ходе которой обсудил аспекты, касающиеся гражданских разработок предприятия. Весь прошлый год мировая общественность говорила о том, чем занимается данная российская компания. Так, западные СМИ прозвали отечественную гиперзвуковую ракету «Циркон» «убийцей авианосцев», наблюдая за ее запуском из-под воды с атомной подлодки «Северодвинск», с борта фрегата «Адмирал Горшков».

Кроме того, недавно глава корпорации-создателя «Циркона» получил звание Героя России за вклад в развитие обороноспобности страны. Обносов докладывает российскому лидеру, как говорится, «с полей», приводя в пример конструкторское бюро из Каменск-Уральского, средний возраст рабочих которого составляет 37 лет. Высокоточные системы, которые применяются на флоте и в авиации, создают молодые инженеры.

«Сегодня мы объединяем 38 предприятий, 55 тысяч человек. И занимаем, основная наша ниша - авиационные средства поражения - практически 100 процентов. Где-то процентов 70 - морское оружие, и частично космос», - говорит Обносов.

Береговые комплексы Бастион и БАЛ будут контролировать территориальные воды и защищать побережье. Помимо этого разрабатываются и новейшие противокорабельные ракеты, а также ракеты класса «воздух-воздух».

За оснащением российских Вооруженных сил следят и на Западе. Международный еженедельник Defence News включил отечественную корпорацию в рейтинг 50 лучших предприятий мира. В этом также есть заслуга ежегодных экспортных контрактов. Например, противокорабельные крылатые ракеты «Уран» приняты на вооружение ВМС Алжира, Вьетнама, Венесуэлы, Туркмении и Индии.

Не все предприятия, производящие гиперзвуковое оружие, подойдут для работы в гражданской сфере. Так, композитные материалы, применяющиеся для строительства ракет, используют вместо кирпича для труб ТЭЦ. Такие же наработки подойдут и для медицины.

В ближайших планах корпорации - беспилотные такси и грузовые автомобили. К 2025-му году треть выпускаемой продукции будет именно гражданского назначения.


Материал подготовили: Николай Баранов, Елизавета Потейчук.

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