И вырос «Бастион»: что дало развертывание берегового ракетного комплекса на Курилах

На острове Матуа на Курилах впервые заступили на боевое дежурство расчеты берегового ракетного комплекса «Бастион». Они будут нести круглосуточную вахту по контролю за прилегающей акваторией и проливными зонами Охотского моря.

Всю технику и личный состав на Матуа доставили большими десантными кораблями. И, как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Россия вольна размещать такие объекты на своей территории там, где считает целесообразным.

Из трюма большого десантного корабля одна за другой выезжают пусковые установки. Волны Тихого океана бьют о кабины, как бы приветствуя боевую технику. Точно так же высаживается морской десант для захвата побережья, но не в этот раз. Расчеты комплекса «Бастион» совершают марш по одному из самых отдаленных российских островов к месту боевого дежурства.

Пусковые установки занимают свои места в защитных капонирах на самом восточном рубеже и разворачиваются в боевое положение. За спиной Охотское море, Дальний Восток и вся Россия. С этого момента они в любой момент готовы отразить нападение.

«Гряда Курильских островов представляет собой етественный оборонительный рубеж. И служит вот в интересах обеспечения оперативной устойчивости морских стратегических ядерных сил. Но она будет служить в этом плане оборонительным рубежом только в том случае, если там будут развернуты какие-либо силы и средства ТОФ. И в этом плане развертывание береговых ракетных комплексов на островах Курильской гряды ну представляется совершенно естественным шагом в обеспечении выполнения вот этой важнейшей задачи», - прокомментировал военный обозреватель Михаил Ходаренок.

Береговой ракетный комплекс «Бастион» предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов. Максимальный боекомплект - 24 противокорабельные ракеты, которые комплекс выпускает каждые две с половиной секунды на дальность до 600 километров.

Остров Матуа - один из самых отдаленных и труднодоступных островов Курильской гряды. Размер всего 11 километров в длину и 6,5 в ширину. В годы Великой Отечественной он имел стратегически важную роль. Здесь была расположена японская военно-морская база. В 1945-м в ходе освобождения Сахалина и Курил японцы в спешке оставляли позиции и бросали боевую технику.

«Матуа - это самый северный остров Курильской гряды. Вот он как бы является южной частью пролива между Камчаткой и Курильской грядой. Пролива достаточно широкого. Куда пытаются зайти чужие корабли, побывать у нас в нашем внутреннем Охотском море. И поугрожать нам своими ракетами. Вот, безусловно, этот пролив надо защищать очень активно и очень надежно», - отметил военный эксперт Виктор Литовкин.

Остров отличается аномально холодным климатом, туманами и сильными ветрами. Так что для несения службы здесь созданы все условия. Для ракетчиков развернут автономный военный городок, хранилища техники и материальных средств.

Ежедневно на защиту восточных рубежей России на боевое дежурство заступают военнослужащие Восточного военного округа. Зона ответственности огромная - от Байкала до Чукотки. Морские границы защищает находящийся в подчинении Восточного округа Тихоокеанский флот, где сегодня впервые на острове Матуа Курильской гряды развернуты противокорабельные береговые комплексы «Бастион». Это существенно меняет положение сил и возможностей на восточном направлении.

БРК К-300 «Бастион» - береговой ракетный комплекс с противокорабельной ракетой «Яхонт». Он предназначен для поражения надводных кораблей различных классов и типов из состава десантных соединений, конвоев, корабельных и авианосных ударных групп, а также одиночных кораблей и наземных радиоконтрастных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Игорь Крондо