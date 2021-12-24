Путин рассказал о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли безупречно.
«Это новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны, существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», - сказал глава государства.
Ранее фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Мишень, находившаяся на удалении 400 километров, была поражена.
«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противокорабельными ракетами, так и с противокорабельными ракетами, стоящими на вооружении других стран.