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Путин рассказал о залповом пуске гиперзвуковой системы «Циркон»

Андрей Аркадьев
17:02 24.12.2021
Глава государства отметил, что испытания проведены успешно и безупречно. Пуск был выполнен под утро.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сегодня под утро был проведен залповый пуск гиперзвуковой системы «Циркон», испытания прошли безупречно.

«Это новейшая ракета, которая работает и по морским целям, и по наземным целям. Испытания проведены успешно, безупречно. Это большое событие в жизни страны, существенный шаг в повышении безопасности России, в повышении ее обороноспособности», - сказал глава государства.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» запустил гиперзвуковую ракету «Циркон» в Белом море. Мишень, находившаяся на удалении 400 километров, была поражена.

«Циркон» - российская гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, разрабатываемая АО «ВПК "НПО машиностроения"». Входит в состав комплекса 3K22 «Циркон». Принципиальным отличием данной ракеты является значительно большая (до М = 8) скорость полета как по сравнению с другими российскими противо­корабельными ракетами, так и с противокорабельными ­ракетами, стоящими на вооружении других стран.

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