«Обещать то, что возможно»: Обносов назвал такси-беспилотник в числе гражданских разработок «КТРВ»

Президент России Владимир Путин и глава корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов провели первую в наступившем году личную встречу. Во время нее они обсудили текущие вопросы по теме, в том числе потенциал гражданских разработок предприятия.

Глава государства отметил, что понимает, насколько сложно корпорации двигаться в данном направлении. На что Обносов напомнил о перспективности использования в данном направлении композитных материалов.

«На сегодняшний день мы ряд труб для ТЭЦ, которые раньше были кирпичными, и, конечно, достаточно быстро изнашивались, делаем из композитов. За этим, я считаю, очень большой рынок», - заявил он.

Обносов также упомянул о производстве отечественных технических инструментов, которые, помимо качества, отличаются также и невысокой ценой.

«Медицинское оборудование тоже очень хорошо у нас развито. На сегодняшний день мы рассматриваем в том числе и производство гражданских беспилотников, которые могут использоваться в качестве такси», - сообщил он.

В завершении беседы Обносов подчеркнул, что все сказанное имеет под собой реальную возможность стать серийным.

«Хочу обещать только то, что реально в принципе», - подчеркнул глава «Тактического ракетного вооружения».

Ранее Борис Обносов сообщал об успешном завершении госиспытаний первой созданной в современной России электрической торпеды. Он добавил, что подобные разработки выпускались и в СССР, но обладали менее высокими тактико-техническими характеристиками.