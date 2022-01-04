Генсек ООН отреагировал на совместное заявление стран «ядерной пятерки»

Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствует заявление лидеров РФ, США, Китая, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и ждет деталей о дальнейших шагах в этом направлении.

«Генеральный секретарь приветствует совместное заявление государств, обладающих ядерным оружием, о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений», - цитирует РИА Новости заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

По словам дипломата, Гутерреш воодушевлен приверженностью ядерных держав принятию мер по предотвращению ядерной войны и надеется увидеть дальнейшие детали о будущих инициативах.

Ранее главы РФ, КНР, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором сказано, что стороны считают первостепенной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, а также снижение стратегических рисков.

Как считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, от слаженности действий «пятерки» зависят не только отношения между самими ядерными державами, но и значительно более широкий круг проблем.

Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам.