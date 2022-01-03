Песков высказался о совместном заявлении «пятерки» о предотвращении ядерной войны

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам. Кроме того, по его словам, текст полностью отображает как целостную позицию сторон, так и конкретную каждого из глав государств.

«Согласовывали по дипканалам. Текст полностью отображает позицию сторон и лидеров», - сказал Песков в беседе с ТАСС.

Помимо этого, представитель Кремля отметил, что даты вероятного саммита пяти государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН, куда входят Россия, Великобритания, США, Китай и Франция, на данный момент не определены.

«Дат пока нет», - сообщил Песков.

Ранее в МИД РФ отреагировали на совместное заявление ядерных держав против войны. По словам Марии Захаровой, документ был подготовлен пои инициативе российской стороны. Дипломат выразила надежду, что принятие заявления лидерами ядерных держав поспособствует снижению уровня международной напряженности.