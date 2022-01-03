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«Пятерка стоит на своих позициях»: Косачев о заявлении по предотвращению ядерной войны

Елизавета Потейчук
20:44 03.01.2022
Константин Косачев объяснил, что заявление подтвердило готовность «пятерки» брать на себя ответственность за положение дел в вопросе стратегической безопасности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Louie Palu ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев выразил мнение о замысле совместного заявления России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений. В беседе со «Звездой» он заявил, что подписантами документа стали те страны, которые несут особую ответственность за происходящее в мире в сфере стратегической стабильности и нераспространения ядерного оружия. Именно от слаженности действий «пятерки» зависят не только отношения между самими ядерными державами, но и «значительно более широкий круг проблем».

«Мы знаем, что в последнее время обострились отношения внутри этой “пятерки” по целому ряду линий, и нам из России, конечно же, виднее противоречия между Россией и США, между Россией и странами НАТО, в данном случае я имею в виду Великобританию и Францию, хотя противоречий там более, чем достаточно. Есть противоречия между США и Китаем, есть возникшие в последнее время противоречия между Францией и Великобританией в связи с сорвавшейся сделкой по атомным подводным лодкам», - отметил Косачев.

По словам вице-спикера Совета Федерации, данные противоречия могут спровоцировать мнение, что в сфере ядерной безопасности и контроля над оружием массового поражения в отношениях стран могут возникнуть дополнительные риски. Заявление ядерных держав, говорит Косачев, подтвердило, что каждое из государств «понимает свою ответственность за положение дел в этой сфере, и демонстрирует, что “пятерка” в вопросе стратегической безопасности стоит на одних позициях». А главное в данной позиции, по словам вице-спикера Совфеда, исключение возможностей ядерных конфликтов.

«В этом смысле нынешнее заявление очень своевременно, оно содержательно, оно недекларативно, оно конкретно, и его можно только приветствовать. Я считаю, что это очень хорошая новость, с которой стартует не менее сложный 2022 год, но хотелось бы все-таки верить, что он будет не таким сложным, каким был год ушедший», - заключил Косачев.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что совместное заявление лидеров России, Китая, США, Великобритании и Франции о предотвращении ядерной войны и недопущении гонки вооружений было согласовано по дипломатическим каналам. Официальный представитель Кремля также отметил, что даты саммита «пятерки» Совбеза ООН пока не определены.

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