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РФ, КНР, Британия, США и Франция выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны

Елизавета Потейчук
16:12 03.01.2022
По мнению лидеров государств, «ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны».
РФ, КНР, Британия, США и Франция выступили с совместным заявлением о предотвращении ядерной войны
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости
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Лидеры Китайской Народной Республики, России, Великобритании, США и Франции выступили с совместным заявлением, в котором сказано, что стороны считают первостепенной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, а также снижение стратегических рисков. В заявлении говорится, что ядерная война никогда не должна быть развязана, и в ней никогда не может быть победителей.

«Поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия, мы также подтверждаем, что ядерные вооружения - пока они продолжают существовать - должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны. Мы считаем, что дальнейшее распространение таких вооружений должно быть предотвращено», - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

В документе также подчеркивается, что противодействие ядерным угрозам, а также сохранение и соблюдение двусторонних и многосторонних соглашений и обязательств стран в сфере нераспространения, разоружения и контроля над вооружениями как никогда важно. Государства отметили, что сохраняют «приверженность обязательствам по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), включая обязательство по статье VI “в духе доброй воли вести переговоры об эффективных мерах по прекращению гонки ядерных вооружений в ближайшем будущем и ядерному разоружению, а также о Договоре о всеобщем и полном разоружении под строгим и эффективным международным контролем”».

«Каждый из нас намерен сохранять и далее укреплять наши национальные меры по предотвращению несанкционированного или непреднамеренного применения ядерных вооружений. Мы вновь заявляем об актуальности ранее сделанных нами заявлений о ненацеливании и подтверждаем, что наше ядерное оружие не нацелено друг на друга или на любое другое государство», - сказано в документе.

Ранее РФ вынесла предложение США не развертывать ядерное оружие вне национальной территории. Кроме того, в проекте договора содержится предложение не развертывать ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования за пределами национальных территорий России и США, а также в тех районах этих территорий, откуда будет возможно поражение ими целей на национальной территории любой из сторон.

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