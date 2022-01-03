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Эксперт из США объяснил, зачем Байден «разгоняет» фейк о «вторжении» РФ на Украину

Алиса Кононенко
05:26 03.01.2022
По мнению политолога, это сделано для того, чтобы прикрыть катастрофический провал США в Афганистане.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: U.S. Army, twitter
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Комментируя состоявшийся накануне телефонный разговор президента Джо Байдена с его украинским коллегой  Владимиром Зеленским американский журналист и политолог Джон Вароли выразил мнение, что власти США искусственно разгоняют слухи о якобы возможном вторжении России на Украину, чтобы отвлечь внимание от грандиозного провала политики в Афганистане.

«В конце лета в Афганистане происходит коллапс: это самая большая катастрофа в политике США и Байден несет за это прямую ответственность. Поэтому окружение Байдена создает фейковую ситуацию: они решают взять Россию и тот регион, который не доставит проблем США. Они выбирают Украину», - рассказал Вароли в беседе со «Звездой».

Эксперт отметил, что в 2020 и 2021 годах ситуация на Украине была достаточно спокойной и накаляться она стала только месяца два назад, что связано с политикой США.

«Два месяца назад "внезапно" возникают разговоры о готовящемся вторжении России на территорию Украины и потенциальной войне. Все это было неофициально создано в Вашингтоне. Эта фейковая ситуация, крики о войне - для того, чтобы Байден выглядел лучше. Байден будет выглядеть крутым в этой ситуации с Путиным, Байден покажет этим русским, кто здесь босс», - подчеркнул политолог.

Он добавил, что встречи лидеров и переговоры в данной ситуации играют уже вторичную роль.

Ранее состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, в ходе которого оба лидера обсудили проблему Донбасса и выполнения Минских соглашений.

Напомним, во время большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин опроверг вероятность российского вторжения на Украину.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обвинил США и НАТО в поддержке милитаристских устремлений украинских властей.

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