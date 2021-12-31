Лавров обвинил США и НАТО в поддержке милитаристских устремлений Киева

Гражданская война на Украине далека от завершения, так как киевские власти не стремятся принимать меры, необходимые для урегулированию ситуации в Донбассе. Такое мнение в беседе РИА Новости выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Длящаяся на Украине уже восьмой год гражданская война далека от завершения. Власти страны не собираются предпринимать шаги по урегулированию конфликта в Донбассе на безальтернативной основе минского "Комплекса мер», - заявил глава МИД РФ.

Также глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что Вашингтон и Североатлантический альянс поддерживают милитаристские устремления украинских властей.

«К сожалению, мы видим, что милитаристские устремления Киева поддерживают США и другие страны НАТО, поставляющие на Украину оружие и направляющие туда своих военных специалистов», - сказал Лавров.

Ранее американский президент Джо Байден в ходе телефонного разговора заверил российского лидера Владимира Путина, что Соединенные Штаты не намерены размещать на Украине ударные наступательные вооружения.