Байден поговорил по телефону с Зеленским

В воскресенье состоялись телефонные переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Лидеры выразили поддержку активной дипломатической работе, которая начнется на следующей неделе с двустороннего диалога о стратегической стабильности, в рамках Совета Россия-НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе», - говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Также сообщается, что президент Байден поддержал меры, направленные на деэскалацию напряженности в Донбассе, и активную дипломатию для продвижения выполнения Минских соглашений.

Напомним, в ночь с 30 на 31 декабря состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Согласно сообщению Кремля, темой беседы лидеров стали вопросы реализации достигнутой 7 декабря договоренности о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.